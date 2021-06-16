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ГИБДД и псковская библиотека проведут дискуссию об электросамокатах

Центр социальной, деловой и правовой информации Псковской областной библиотеки запустит online-трансляцию на YouTube-канале библиотеки совместно с УГИБДД УМВД России по Псковской области на тему «Средства индивидуальной мобильности: за и против» 5 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Речь пойдет об использовании самокатов и велосипедов (как механических, так и электрических), скейтбордов, гироскутеров, моноколес и других устройств, предназначенных для индивидуального передвижения людей.

В мероприятии примут участие заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков и заведующий Центром социальной, деловой и правовой информации Антон Манихин.

Эксперты обсудят вопросы использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) в условиях городской среды, арендного бизнеса СИМ на территории общественных пространств и свежие поправки в законодательство в области правил дорожного движения.

Трансляция будет доступна по ссылке. Начало в 12.00.