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Пскович провел экскурсию по городу из плывущей по реке машины

Пскович Илья Герасимов провел экскурсию по городу из плывущей по реке Великой машины. Видео он опубликовал в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Илья Герасимов / Жесть по-псковски

По его словам, автомобиль на воде вызвал интерес у туристов, которые плыли по Великой на корабле. «Им очень любопытна машина, плывущая по реке», - заметил пскович.

Мужчина записал видеоэкскурсию, рассказал некоторые фарты про Псков. В автомобиле с ним находился ребенок. Вместе они проплыли под Ольгинским мостом, остановились у гребной базы «Ника» и вернулись назад.

Видео: Илья Герасимов / Жесть по-псковски