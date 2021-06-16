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Региональная ГИБДД призвала псковичей следить за состоянием здоровья и машины в жару

В жаркие дни следует внимательно следить за состоянием своего здоровья, так как у водителей притупляется внимание, появляется сонливость, замедляется реакция. В таком состоянии автолюбитель не может вовремя отреагировать на внезапное изменение дорожной ситуации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

По словам специалистов, особое внимание к своему самочувствию необходимо проявлять тем, кто запланировал длительные поездки. Водителям нужно заранее проверять техническое состояние автомобиля, работу электроники и системы кондиционирования, убедиться в исправности аккумулятора. Водители должны возить с собой медицинскую аптечку с лекарствами, в том числе медикаменты от резкого перепада давления.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните об этом и будьте осторожны!» - обратились к жителям региона в ведомстве.