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Пьяный водитель наехал на бордюр на Юбилейной в Пскове

Пьяный водитель наехал на бордюр на Юбилейной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, пьяного водителя ВАЗ задержали вечером 8 июля на развязке улиц Юбилейной и Яна Райниса, у дома 4-а по улице Яна Райниса.

В отношении водителя ВАЗ-21093 составили административный материал по статье 12.8 часть 1 КоАП РФ за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. При освидетельствовании у него выявлено опьянение 0,875 мг/литр.

Водитель рассказал сотрудникам полиции, что автомашину «повело» и он наехал на бордюр.

Материал будет передан в суд для принятия решения.