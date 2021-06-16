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Пьяного водителя «Пежо» остановила полиция в Великих Луках

Пьяного водителя «Пежо» остановила полиция в Великих Луках 11 июля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Около 3.00 у дома №25 по Октябрьскому проспекту на автомобиле «Пежо 206» ехал мужчина 1987 года рождения. Проверка показала, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

А 10 июля около 19.25 на восьмом километре дороги Великие Луки — Невель в Великолукском районе ехал пьяный мужчина 1974 года рождения на автомобиле «Ровер 75». Мужчину ранее уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение.