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Пьяный житель Красногородского района попался полиции на скутере без госзнака

Полиция выявила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, в Пскове и ряде районов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Так, вечером 9 июля в деревне Ночево Красногородского района стражи порядка остановили местного жителя 1993 года рождения, ехавшего на скутере без государственного регистрационного знака. Как оказалось, он был «под градусом».

В областном центре 11 июля около 4.00 у дома на улице Красноармейской полицейские остановили для проверки «Опель». Выяснилось, что иномаркой управлял нетрезвый житель Псковского района, мужчина 1999 года рождения.

А в Новоржеве ночью 10 июля по улице Некрасова на машине ВАЗ-2102 следовал 43-летний житель Новоржевского района, у которого также имелись признаки алкогольного опьянения.

По данным фактам проводят проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.