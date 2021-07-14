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Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Великих Луках

В Пскове и Великих Луках дорожные полицейские задержали водителей, которые повторно сели за руль пьяными. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, нетрезвый водитель автомобиля «ВАЗ», мужчина 1991 года рождения, попал в поле зрения полицейских в областном центре на улице Мирной ночью 15 июля.

Другого водителя «под градусом» задержали в Великих Луках. 38-летний местный житель управлял своим «Фольксвагеном» на улице Горецкой в час дня.

По этим фактам полиция проводит проверки. В соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в УМВД.