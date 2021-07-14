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Гдовская прокуратура пресекла продажу пленки, скрывающей автономера от камер

Прокуратура Гдовского района выявила факты размещения в интернете информации о продаже нанопленки, позволяющей скрывать номерные знаки автомобилей от средств автоматической фиксации нарушений ПДД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном ведомстве.

«Использование указанных изделий создает ложное ощущение доступности и безнаказанной возможности пренебрегать правилами дорожного движения, что, в свою очередь, создает условия для наступления опасных последствий, в том числе в результате игнорирования установленного скоростного режима. В целях защиты интересов неопределенного круга лиц прокуратура района в соответствии со статьей 39 КАС РФ обратилась в Гдовский районный суд Псковской области с административным исковым заявлением о признании вышеуказанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В судебном заседании прокуратура района поддержала заявленные требования, обосновав их тем, что размещение подобной информации вводит в заблуждение неопределенный круг лиц относительно возможности и допустимости приобретения и использования изделий, позволяющих избежать ответственности за нарушения правил дорожного движения, побуждает совершению преступлений, административных правонарушений.

С учетом позиции прокуратуры Гдовский городской суд удовлетворил административное исковое заявление - информация признана запрещенной к распространению, а судебное решение направлено для исполнения в территориальный отдел по Псковской области управления Роскомнадзора по Северо-Западному Федеральному округу.