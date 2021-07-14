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Двух пьяных водителей ВАЗов остановили псковские сотрудники ГИБДД

В Пскове и Великих Луках сотрудники ГИБДД задержали двух нетрезвых водителей ВАЗов, которые ранее уже были наказаны за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В областном центре ранним утром 15 июля у дома по улице Мирной инспекторы остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21150, которым управлял нетрезвый 30-летний пскович. А в Великих Луках вечером того же дня по улице Сельской на автомашине ВАЗ-2107 следовал гражданин 1986 года рождения. Выяснилось, что и он находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам ведутся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.