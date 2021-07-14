←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Почему нужно менять резину сейчас?
Какой автомобиль надежнее?
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Что русскому хорошо то китайцу...
Правила замены масла
Как не запустить автомобиль
Кто на чем экономит при обслуживании?
в МРЭО Живая очередь
Все ограничения движения
Чем опасен дождь для авто
Узнаешь себя?
Кольцо с дровяником
Остановку? Да пусть переносят
ещё За рулём 14.07.2021 10:250 Псковский автомобилист оплатил долг по 17 штрафам ГИБДД после звонка приставов 18.07.2021 10:100 Двух пьяных водителей ВАЗов остановили псковские сотрудники ГИБДД 16.07.2021 07:010 Гдовская прокуратура пресекла продажу пленки, скрывающей автономера от камер 15.07.2021 11:020 Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Великих Луках 14.07.2021 18:530 Участки нескольких дорог Псковской области перекроют для подготовки к ралли 14.07.2021 10:250 Псковский автомобилист оплатил долг по 17 штрафам ГИБДД после звонка приставов
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Двух пьяных водителей ВАЗов остановили псковские сотрудники ГИБДД

18.07.2021 10:10|ПсковКомментариев: 0

В Пскове и Великих Луках сотрудники ГИБДД задержали двух нетрезвых водителей ВАЗов, которые ранее уже были наказаны за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В областном центре ранним утром 15 июля у дома по улице Мирной инспекторы остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21150, которым управлял нетрезвый 30-летний пскович. А в Великих Луках вечером того же дня по улице Сельской на автомашине ВАЗ-2107 следовал гражданин 1986 года рождения. Выяснилось, что и он находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам ведутся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Теги: #великие луки #псков #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
При какой цене на бензин и ДТ вы откажетесь от автомобиля?
В опросе приняло участие 2268 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
18.07.2021, 10:100 Двух пьяных водителей ВАЗов остановили псковские сотрудники ГИБДД 17.07.2021, 23:181 Интерактив: В новом автобусе «Псков - Великие Луки» форточки на саморезы закрутили 17.07.2021, 23:0923 Губернатор отметил ненадлежащее качество работ по реконструкции улицы Поземского 17.07.2021, 19:370 Женщина оказалась заблокирована в машине после ДТП в Невеле
17.07.2021, 18:560 Двое детей и женщина пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе 17.07.2021, 11:116 Глава Пскова возмущена половинчатым ремонтом дорожного проезда 16.07.2021, 16:510 В Великих Луках второй раз за неделю провалился асфальт 16.07.2021, 15:170 На площадь Ленина в Пскове вышла асфальтоукладочная техника
16.07.2021, 14:520 Житель Новгородской области устроил ДТП в Стругокрасненском районе 16.07.2021, 14:420 В псковском ГИБДД сообщили подробности о двух ДТП с пострадавшими 16.07.2021, 14:240 Регулировщик работает на площади Ленина в Пскове 16.07.2021, 13:050 11-летний велосипедист сбит возле суда в Великих Луках
16.07.2021, 12:422 «Киа» и «Хендай» входят в список самых угоняемых автомашин в Псковской области 16.07.2021, 10:480 Великолучанин попросил отремонтировать «тротуар боевой славы» 16.07.2021, 09:340 Пять автомобилей горели в Псковской области 16.07.2021, 07:010 Гдовская прокуратура пресекла продажу пленки, скрывающей автономера от камер
15.07.2021, 17:380 Девочка 2014 года рождения пострадала в ДТП в Великолукском районе 15.07.2021, 15:310 Участок улицы Кузнецкой закроют в Пскове на несколько дней 15.07.2021, 14:000 Пожилой водитель врезался в опору ЛЭП в Острове 15.07.2021, 12:540 В МВД рассказали о плюсах отмены техосмотра для получения ОСАГО
15.07.2021, 12:2717 Известный псковский бизнесмен предстанет перед судом за смертельное ДТП 15.07.2021, 11:020 Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Великих Луках 15.07.2021, 10:061 В Пскове обрезают ветви деревьев для безопасности на дорогах 15.07.2021, 09:550 Женщина пострадала в результате ДТП в Стругокрасненском районе
15.07.2021, 09:433 В псковском МРЭО ГИБДД назвали самое загруженное время работы 14.07.2021, 19:570 Водитель мопеда не справился с управлением в Стругокрасненском районе 14.07.2021, 18:530 Участки нескольких дорог Псковской области перекроют для подготовки к ралли 14.07.2021, 17:3811 Пскович пожаловался на угрозы сексуального насилия от водителя автобуса
14.07.2021, 17:060 Участок улицы Некрасова закроют 15 июля 14.07.2021, 16:230 Ребенок пострадал в ДТП на улице Яна Райниса в Пскове 14.07.2021, 15:421 На улице Кузбасской Дивизии в Пскове идет перенос теплотрассы и водопровода 14.07.2021, 12:546 «Единая Россия» добилась увеличения финансирования на развитие дорог в Псковской области
14.07.2021, 10:250 Псковский автомобилист оплатил долг по 17 штрафам ГИБДД после звонка приставов 14.07.2021, 09:140 Автомобили столкнулись на улице Коммунальной в Пскове 14.07.2021, 08:550 Профилактическая операция «Трактор» проходит в Пскове 14.07.2021, 07:155 В России предложили отменить часть штрафов с дорожных видеокамер
13.07.2021, 23:161 РЖД обеспокоена участившимися на Северо-Западе авариями на железнодорожных переездах 13.07.2021, 23:070 Не состоялся аукцион по отбору подрядчика для строительства тротуара в Корытово 13.07.2021, 21:272 «Убитые дороги» нашли в Пскове новые «ловушки» для водителей 13.07.2021, 19:230 Велосипедист пострадал в ДТП в Пскове
13.07.2021, 17:572 Псковичей ожидают массовые проверки от ГИБДД 13.07.2021, 15:053 «Бездушный» водитель не пустил в автобус псковичку с ребенком-инвалидом 13.07.2021, 14:421 Администрация Пскова заказала ремонт улицы Чехова 13.07.2021, 13:430 Идет ремонт единственного подъезда к причалу, откуда можно добраться до Талабских островов
13.07.2021, 13:370 Водитель «Рено Логана» пострадала после съезда в кювет под Пустошкой 13.07.2021, 12:380 Полиция остановила пьяного петербуржца на «Опеле» в гдовской деревне 13.07.2021, 11:230 Почти на 1% выросли цены на бензин АИ-98 в Псковской области 13.07.2021, 10:511 В Опочке водитель «Оки» сбил пешехода
13.07.2021, 09:480 Жара может стать причиной выхода из строя автомобильных аккумуляторов 12.07.2021, 17:415 Фотофакт: Новая разметка на улице Герцена 12.07.2021, 16:412 Дорогу в Островском районе ремонтируют по нацпроекту 12.07.2021, 15:260 Водитель «Нивы» врезался в дерево и скончался в Новоржевском районе
12.07.2021, 13:340 Участок улицы Сопецкой перекроют в Великих Луках 17 июля 12.07.2021, 13:180 Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Псковском районе 12.07.2021, 12:440 Пьяный житель Красногородского района попался полиции на скутере без госзнака 12.07.2021, 11:160 Появилось видео столкновения «Мазды» и «Опеля» в Пскове
12.07.2021, 10:140 Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Куньинском районе 12.07.2021, 09:451 Петербурженке понадобилась помощь псковских нейрохирургов из-за ДТП с лосем 12.07.2021, 09:351 2003 нарушения пресекли сотрудники ГИБДД в Псковской области за неделю 11.07.2021, 21:580 «Мазда» и «Опель» столкнулись на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове
11.07.2021, 21:110 В городе Дно мужчина перевернулся на «Иже» и попал в больницу 11.07.2021, 20:200 Подростка госпитализировали в результате ДТП в Великолукском районе 11.07.2021, 16:310 В ГИБДД псковичам рассказали, как избежать столкновения с дикими животными 11.07.2021, 15:090 Пьяного водителя «Пежо» остановила полиция в Великих Луках
11.07.2021, 13:200 Молодой человек опрокинулся на мопеде в Гдовском районе 11.07.2021, 11:170 Что нельзя устанавливать на машину, напомнили в ГИБДД 10.07.2021, 15:050 Автолюбитель совершил наезд на мотоциклиста в Пскове 09.07.2021, 17:070 Легковой автомобиль столкнулся с «Газелью» в Псковском районе
09.07.2021, 16:272 Жителям «Самого разбитого двора на Запсковье» отремонтировали дворовой проезд 09.07.2021, 15:460 Стали известны подробности смертельного ДТП в Куньинском районе 09.07.2021, 15:160 Число жертв ДТП в Куньинском районе увеличилось до трех. ФОТО 09.07.2021, 14:590 МВД собирается глушить смартфоны в ходе экзаменов на водительские права
09.07.2021, 14:120 Ребенок погиб в ДТП в Куньинском районе 09.07.2021, 13:190 10 июля в Пскове запланирована массовая проверка водителей 09.07.2021, 12:190 Пьяного мужчину за рулем «Шкоды» остановили полицейские в Плюссе 09.07.2021, 11:110 Великолучанка на «Рено» сбила 12-летнего велосипедиста
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.