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Страховщики ожидают подорожания ОСАГО на 5%

Цена на полис ОСАГО вырастет из-за повышения среднего размера убытка и частоты обращений клиентов по выплатам в 2021 году, ожидают в страховых компаниях. Об этом пишет газета «Известия».

Рынок повысит стоимость примерно на 5% в тех сегментах, где тарифы еще не достигли верхней разрешенной границы, считает заместитель генерального директора — регионального директора группы страховых компаний «Югория» Лусине Бундакова. Такое же повышение тарифов прогнозируют в СК «МАКС». В «Ингосстрахе» рост стоимости не исключили для ряда регионов и отдельных категорий клиентов, а в РЕСО-Гарантия – для наиболее убыточных сегментов.

В первом полугодии цена полиса ОСАГО не поднималась, однако убытки по договорам действительно увеличились, отметили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). К концу года этот показатель может повыситься до 10%, полагают в страховых компаниях.

Основная причина тому — учащение аварий по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и рост среднего размера убытка за счет повышения стоимости запчастей на фоне ослабления рубля, объяснила директор страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина. По ее мнению, убытки страховщиков по ОСАГО могут увеличиться на 10% в 2021 году, однако из-за сильной конкуренции цена на полис вырастет меньше – примерно на 5%.