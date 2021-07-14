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Пьяного водителя «Мицубиси» остановили ночью полицейские в Пскове

Нескольких водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом виде, задержали сотрудники ГИБДД на территории Псковской области за минувшие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре ночью 17 июля на улице Народной сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль «Мицубиси», которым управлял 22-летний нетрезвый пскович.

Еще один водитель 1980 года рождения «под градусом» управлял мопедом в Порхове. Он ехал по проспекту 25 Октября днем 16 июля.

Аналогичный случай произошел в деревне Новая Уситва Палкинского района. Здесь вечером 16 июля полицейские остановили автомашину ВАЗ-2107, которой управлял 31-летний местный житель. И этот мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, нетрезвый днович 1982 года рождения на автомобиле «Мерседес Бенц» попал в поле зрения сотрудников полиции ночью 18 июля на улице Советской.

По этим и другим подобным фактам дорожная полиция проводит проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в УМВД.