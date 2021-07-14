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Совфед предложил ужесточить процедуру ТО вопреки предложению ГИБДД

Комитет Совета Федерации по экономической политике направил в правительство РФ собственный план реформирования системы техосмотра транспортных средств, сообщает «КоммерсантЪ».

В противовес ГИБДД, выступившей за отмену обязательного ТО, сенаторы считают необходимым сохранить такие регулярные проверки автомобилей. При этом нужно обязать водителей возить с собой и предъявлять инспекторам диагностическую карту. Штраф в 2 тысячи рублей за зафиксированный автоматической камерой проезд транспортного средства, не прошедшего техосмотр, предлагается ввести уже с 1 октября. Вице-премьер Марат Хуснуллин заверил, что власти изучают разные сценарии реформы.

Напомним, с 1 марта в рамках «большой реформы» ТО вводится обязательное фотографирование машин, диагностические карты (ДК) переводятся в электронный вид и так далее. Эксперты и чиновники ведут дискуссию о дальнейшем реформировании системы. ГИБДД призывает отменить обязательное ТО для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов, при этом прошедших проверку добровольно предложено стимулировать скидками при заключении договора ОСАГО и уплате транспортного налога.

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В альтернативном плане (готовился с участием операторов ТО) Совфед обязательный техосмотр предлагает сохранить, ужесточив существующие правила.

Ранее, в 2019 году, в КоАП были внесены изменения, вступающие в силу с 1 марта 2022 года: если ДК, подтверждающая прохождение ТО, не оформлена, владелец получит штраф в 2 тысячи рублей при фиксации нарушения дорожной камерой. СФ предлагает перенести срок вступления поправок на 1 октября 2021 года, дополнив еще одной нормой: обязать водителей возить ДК с собой и предъявлять инспектору. Если карты нет, штраф по статье 12.3 КоАП составит 500 руб. Каким образом можно исключить наказание дважды за одно и то же нарушение (штраф с камеры и штраф, вынесенный инспектором), в рекомендациях не поясняется.

Отдельный блок предложений сенаторы посвятили борьбе с мошенничеством. Так, сейчас в сети без труда находятся предложения по получению ДК онлайн без предоставления машины за 1,5-2 тысячи рублей. Операторов, в отношении которых МВД проводит проверку по признакам нарушения, предложено временно отключать от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО). В законы «О рекламе» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» представители Совфеда считают необходимым внести поправки для «противодействия размещению рекламы противоправной деятельности в сфере ТО и продаж диагностических карт».

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Глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов назвал предложения СФ логичными и рациональными. Он напомнил, что президент уже подписал закон, согласно которому с 22 августа страховщики не будут проверять ДК при оформлении «автогражданки». «У владельцев легковых автомобилей пропадает стимул проходить ТО, который по-прежнему является обязательным,— пояснил Бурдюгов.— Поэтому решение благотворно скажется на техсостоянии транспортных средств, статистике ДТП по причине неисправности автомобилей и сохранит отрасль техосмотра».

Поступающие в правительство предложения изучаются в рамках работы комиссии по безопасности движения, решение будет обнародовано в ближайшее время, заявил вчера вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее он давал поручения изучить различные сценарии. Среди рассматриваемых инициатив, уточнил Хуснуллин, «упрощение и оптимизация» ТО либо вообще его отмена. «Сегодня техосмотр у всех вызывает вопросы,— сказал вице-премьер.— Мы все понимаем, что техосмотр все покупают и реально туда никто не ездит. Но это не такое простое решение — отменил, и все. Мы сейчас комплексно все это оценим и примем решение. То, что сделаем ситуацию лучше,— в этом я убежден».