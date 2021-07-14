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Виновник ДТП выплатил ущерб великолучанке после общения с приставами

Великолучанин, ставший виновником ДТП, выплатил 142 тысячи ущерба пострадавшей стороне после общения с судебными приставами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Ранее мужчина совершил наезд на автомобиль под управлением жительницы Великих Лук и причинил ему технические повреждения. После этого женщина обратилась в суд. Великолукский городской суд постановил взыскать материальный ущерб с мужчины и направил это решение на исполнение в городское отделение судебных приставов.

«Нарушитель не принимал мер к оплате ущерба. Тогда приставы вынесли постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства и о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации», - рассказали в ведомстве.

После этого великолучанин пришел на прием к судебному приставу-исполнителю. Мужчину ознакомили с материалами исполнительного производства и предупредили, что в случае неуплаты задолженности в установленный срок с него взыщут исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.

«Тогда должник осознал серьезность своей ситуации и не стал больше затягивать с долгом. Он оплатил всю сумму материального ущерба в полном объеме», - отметили в УФССП. После этого приставы сняли с него запреты и ограничения.