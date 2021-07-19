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На дорогах Псковской области участились наезды на диких животных

С начала года в Псковской области наблюдается рост числа наездов автомобилистов на диких животных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Выходы диких животных на проезжую часть автомобильных дорог регионального и федерального значения участились, при этом мест концентрации таких дорожно-транспортных происшествий не выявлено. Об этом говорят результаты анализа статистических данных, который провел региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству совместно с УГИБДД УМВД России по Псковской области.

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В связи с тем, что передвижение диких животных происходит хаотично, комитет напоминает водителям транспортных средств о необходимости относиться к движению по дорогам с предельной внимательностью. «Следует соблюдать скоростной режим, учитывать погодные условия и состояние проезжей части, особенно в местах, где установлены дорожные знаки, предупреждающие о возможном появлении диких животных», - подчеркнули в комитете.