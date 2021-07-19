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Суд обязал мужчину выплатить псковской штрафстоянке почти 80 тысяч рублей долга

Печорский районный суд обязал мужчину выплатить обществу с ограниченной ответственностью «Спецстоянка-Псков» деньги за перемещение и хранение транспортного средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что ответчик, будучи лишенным права управления транспортными средствами, сел за руль, за что его привлекли к административной ответственности. Автомобиль, которым он управлял, задержали и поместили на специализированную стоянку ООО «Спецстоянка-Псков». Оплату расходов за его перемещение и хранение не произвели. Уведомление общества о необходимости забрать транспортное средство ответчик проигнорировал.

Истец просил взыскать с ответчика плату за перемещение автомобиля на стоянку в размере 1 400 рублей и последующее его хранение 60 дней в сумме 72 000 рублей, судебные расходы по оплате юридических услуг представителя в размере 3 000 рублей, государственной пошлины в размере 2 402 рублей, всего - 78 802 рублей.

Ответчик в судебное заседание не явился, дело рассмотрели в порядке заочного производства. Исковые требования ООО «Спецстоянка-Псков» суд удовлетворил в полном объеме. Заочное решение суда в законную силу пока не вступило.