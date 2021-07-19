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Пьяного водителя «Хендая» остановили в Великих Луках

Сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя в Великих Луках, которого ранее уже подвергали административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 20 июля у дома на улице Маршала Жукова полицейские остановили для проверки автомобиль «Хендай Солярис». Выяснилось, что этой иномаркой управлял великолучанин 1985 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он дал признательные показания. Идет проверка.

«Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей транспортных средств помнить о том, что алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция. И эта минутная слабость в той или иной дорожной ситуации может стоить кому-то жизни!» - отметили в ведомстве.