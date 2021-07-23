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Пьяный великолучанин за рулем «Опеля» попался полиции

Полиция установила нетрезвых водителей, которых ранее уже подвергали административному наказанию за аналогичное правонарушение, в Великих Луках, Псковском и Порховском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, в Великих Луках утром 25 июля на улице Гоголя полицейские остановили для проверки «Опель». Выяснилось, что автомобилем управлял нетрезвый 29-летний великолучанин.

В Псковском районе вечером 23 июля по деревне Кусва на автомобиле ВАЗ-2112 следовал житель Псковского района, мужчина 1980 года рождения. Он тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в Порховском районе 24 июля в деревне Лютые Болоты полицейские остановили автомашину ВАЗ-21074, за рулем которой находился 27-летний местный житель. Он также был пьян.

По данным фактам проводят проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекают к уголовной ответственности.