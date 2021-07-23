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По решению прокуратуры 16 псковичей остались без водительских прав

Прокурор Пскова аннулировал водительские права 16 горожанам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В первом полугодии 2021 года выявили 19 человек, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, которые при этом обладали действующим правом на управление транспортными средствами. В суд направили 19 исковых заявлений о прекращении действия водительских прав, 16 из которых удовлетворили, 3 находятся на рассмотрении.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки УМВД России по городу Пскову в отношении людей, которые изготовили и использовали поддельные медицинские заключения в целях получения права на управление транспортными средствами, возбудили два уголовных дела, расследование по которым в настоящее время не окончено.