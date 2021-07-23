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Нетрезвые великолучане попали в поле зрения госавтоинспекторов

Двух нетрезвых водителей задержали сотрудники ГИБДД в Великолукском районе вчера, 26 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-21102» утром 26 июля на улице Энгельса в Великих Луках. Автомобилем управлял нетрезвый местный житель 1987 года рождения. Он дал признательные показания.

В тот же вечер госавтоинспекторы задержали нетрезвого 25-летнего мотоциклиста на автотрассе «Москва – Балтия» в Великолукском районе. По данным фактам проводятся проверки.

Сотрудники ГИБДД призывают помнить, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет, добавили в госавтоинспекции.

«Алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция. И эта минутная слабость в той или иной дорожной ситуации может стоить кому-то жизни», - акцентировали в ГИБДД.