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Пьяного водителя «Нивы» остановила псковская полиция

Полиция выявила нетрезвых водителей, которых ранее уже подвергали административному наказанию за аналогичное правонарушение, в Пскове и Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В областном центре 27 июля около 18.00 у дома на Октябрьском проспекте полицейские остановили для проверки автомашину «Нива Шевроле». Выяснилось, что автомобилем управлял нетрезвый 51-летний пскович.

А в городе Опочке 27 июля около 17.00 по улице Клемешинской на автомобиле ВАЗ-2108 ехал местный житель 1986 года рождения. Как оказалось, он тоже употребил спиртное перед выездом.

Водители дали признательные показания. В настоящее время по данным фактам проводят проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекают к уголовной ответственности.