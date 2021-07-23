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Жителя Куньинского района направят на принудительное лечение за езду в невменяемом состоянии

Прокуратурой Куньинского района направлено в суд уголовное дело для применения принудительной меры медицинского характера в отношении местного жителя, совершившего общественно-опасное деяние, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, 31 марта 2021 года с 14.00 до 15.00, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь согласно заключения судебно-психиатрического эксперта, в состоянии невменяемости, то есть не осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий и не имея возможности руководить ими, гражданин сел за руль мотоцикла марки «VIRAGO» без государственного регистрационного знака, завел двигатель и поехал на нем по населенному пункту Куньинского района, где, двигаясь по автодороге Ущицы – Кунья, был остановлен сотрудниками ОП по Куньинскому району МО МВД России «Великолукский.

При проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения с применением технического средства у мужчины установлено состояние алкогольного опьянения - 1, 053 мг этилового спирта на 1 литр выдыхаемого воздуха, что превышает возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0.16 мг на литр выдыхаемого воздуха. Таким образом, мужчина в состоянии невменяемости совершил общественно опасное деяние, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ, в связи с чем в суде будет решаться вопрос о применении в отношении него принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.