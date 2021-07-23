←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила замены масла
Что русскому хорошо то китайцу...
Почему нужно менять резину сейчас?
в МРЭО Живая очередь
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Кто на чем экономит при обслуживании?
Как не запустить автомобиль
Какой автомобиль надежнее?
Остановку? Да пусть переносят
Кольцо с дровяником
Узнаешь себя?
Чем опасен дождь для авто
Все ограничения движения
ещё За рулём 23.07.2021 14:2710 Депутат Госдумы из Пскова посадил за руль дочь и собаку. ВИДЕО 02.08.2021 10:100 55 нетрезвых водителей попались псковским полицейским за неделю 02.08.2021 08:510 Автоэксперт перечислил основные ошибки при езде на механической коробке передач 31.07.2021 11:250 В Псковской области названы 10 многодетных семей, которые получат новые семейные автомобили 31.07.2021 09:550 Жителя Куньинского района направят на принудительное лечение за езду в невменяемом состоянии 30.07.2021 12:430 Сломавшийся автокран стал причиной огромной пробки на улице Юбилейной в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

55 нетрезвых водителей попались псковским полицейским за неделю

02.08.2021 10:10|ПсковКомментариев: 0

55 нетрезвых водителей попались полицейским за рулем в Псковской области с 26 июля по 1 августа. Из них девять человек повторно управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

За неделю сотрудники ГИБДД пресекли в регионе 2 038 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения

За данный период на территории региона зарегистрировали 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибли, 27 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, превышение установленного скоростного режима является причиной дорожно-транспортных происшествий и тяжелых последствий. Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!» - добавили в ведомстве.

Теги: #ГИБДД #умвд россии по псковской области #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
При какой цене на бензин и ДТ вы откажетесь от автомобиля?
В опросе приняло участие 2532 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
02.08.2021, 10:502 Псковская область получит 120 млн рублей на обновление дорожной инфраструктуры 02.08.2021, 10:100 55 нетрезвых водителей попались псковским полицейским за неделю 02.08.2021, 08:510 Автоэксперт перечислил основные ошибки при езде на механической коробке передач 01.08.2021, 18:330 Соревнования по спортивному ориентированию в Пскове станут причиной перекрытия улиц 20-22 августа
01.08.2021, 15:002 Два участка улицы Кузбасской Дивизии в Пскове закроют для движения транспорта с 2 августа 01.08.2021, 13:041 Шестилетний мальчик пострадал в результате наезда автомобиля в Пскове 01.08.2021, 12:350 Движение по трем мостам ограничат в Псковском и Гдовском районах 2-5 августа 31.07.2021, 21:250 «СитиИнвестГрупп» следит за чистотой туристических маршрутов Пскова
31.07.2021, 18:130 Какие последствия ждут водителей, скрывшихся с места ДТП, рассказали в ГИБДД 31.07.2021, 17:300 «Лада Калина» врезалась в дерево в Острове 31.07.2021, 14:073 Включить ПДД в школьную программу предложил Сергей Миронов 31.07.2021, 13:103 Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП в Плюсском районе
31.07.2021, 11:250 В Псковской области названы 10 многодетных семей, которые получат новые семейные автомобили 31.07.2021, 11:184 Девушка на «Тойоте» сбила двух пешеходов на улице Юбилейной в Пскове 31.07.2021, 09:550 Жителя Куньинского района направят на принудительное лечение за езду в невменяемом состоянии 30.07.2021, 22:318 Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Псковской области
30.07.2021, 21:512 Три человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе Петербург - Псков в Плюсском районе 30.07.2021, 19:510 Дорога Першино - Ваши отремонтирована в Великолукском районе 30.07.2021, 18:110 Выбоины на порховских дорогах превышают допустимые размеры 30.07.2021, 17:305 На пассажиров автобусов без масок в Пскове и Великих Луках составили протоколы
30.07.2021, 17:220 Псковский район вышел на дополнительный аукцион по ремонту пяти дорог 30.07.2021, 16:120 Три человека пострадали в ДТП в Новоржевском районе 30.07.2021, 15:540 Автомобиль перевернулся на крышу в Великих Луках. ВИДЕО 30.07.2021, 15:200 Пассажирка «Ауди» пострадала в ДТП в Пыталово
30.07.2021, 13:320 Два автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове 30.07.2021, 12:430 Сломавшийся автокран стал причиной огромной пробки на улице Юбилейной в Пскове 30.07.2021, 09:572 Ограждение Ольгинского моста в Пскове обновят в ближайшее время 30.07.2021, 09:240 Велосипедиста сбили на улице Герцена в Пскове
30.07.2021, 09:040 Мотоциклисты попали в ДТП в Псковском и Пушкиногорском районах 30.07.2021, 08:400 В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили 29.07.2021, 22:200 Дорогу от Дубровки до Дедович ремонтируют по нацпроекту 29.07.2021, 17:209 В Пскове насмерть сбивший велосипедистку на Рижском проспекте водитель получил 10,5 лет колонии
29.07.2021, 17:110 Акция «Безопасный двор» продолжается в Псковской области 29.07.2021, 16:021 К 1 ноября на Рижском проспекте в Пскове станет светлее 29.07.2021, 15:270 Губернатор назвал 2021-й годом дорожника в Псковской области 29.07.2021, 12:150 Улицу Кузбасской Дивизии в Пскове частично закроют для движения транспорта в августе
29.07.2021, 11:270 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Порхове 29.07.2021, 11:160 Пожилая женщина пострадала при опрокидывании мотоцикла в Локнянском районе 29.07.2021, 10:100 Стали известны подробности ДТП на Сиреневом бульваре в Пскове с участием ребенка 29.07.2021, 09:050 Более 60% инноваций для строительства дорог в России оказались старыми
28.07.2021, 22:420 Мальчика госпитализировали после ДТП на Сиреневом бульваре в Пскове 28.07.2021, 22:360 В Порхове у мужчины за рулем остановилось сердце 28.07.2021, 15:300 Дорогу в Любятово ввели в эксплуатацию после ремонта по нацпроекту 28.07.2021, 13:470 «Мицубиси» и «Ниссан» столкнулись в Пыталовском районе
28.07.2021, 12:450 Грузовик наехал на ограждение на перекрестке у Дома офицеров в Пскове 28.07.2021, 11:410 Маршрут автобуса №11 изменится на Запсковье 28.07.2021, 11:270 Пьяного водителя «Нивы» остановила псковская полиция 28.07.2021, 11:170 В псковском МРЭО ГИБДД назвали самые загруженные дни работы
28.07.2021, 08:470 Опубликованы фото с места ДТП с участием трактора в Плюсском районе 27.07.2021, 21:201 Штрафные санкции на 5 млн рублей ждут подрядчика по ремонту улицы Поземского в Пскове 27.07.2021, 20:200 Нетрезвая буксировка автомобиля обернулась для жителя Куньи судом 27.07.2021, 16:500 Здание областного ГИБДД в Пскове капитально отремонтируют
27.07.2021, 15:410 «Ниссан» протаранил трактор в Плюсском районе 27.07.2021, 15:390 Халатность родителей назвали в ГИБДД главной причиной детского травматизма 27.07.2021, 15:250 Опубликован график движения автобусов в Усвятах в день 1000-летия поселка 27.07.2021, 14:330 Автомобиль «Рено» вылетел с дороги в Великолукском районе
27.07.2021, 13:281 Детская смертность в ДТП выросла за год на территории Псковской области 27.07.2021, 11:570 Нетрезвые великолучане попали в поле зрения госавтоинспекторов 27.07.2021, 10:000 По решению прокуратуры 16 псковичей остались без водительских прав 27.07.2021, 09:500 Пассажирка «Ниссана» сломала локоть в ДТП под Островом
27.07.2021, 08:530 «Опель» и «Шевроле Нива» столкнулись на дальнем Завеличье 26.07.2021, 19:580 Около 13 млн рублей направили на ремонт дорог в Пустошкинском районе 26.07.2021, 16:010 Участки дорог в пяти районах Псковской области перекроют из-за ралли 26.07.2021, 14:160 Большинство читателей ПЛН поддержали отмену части штрафов с видеокамер
26.07.2021, 14:090 Открылось движение транспорта по путепроводу через Северный обход Пскова 26.07.2021, 13:523 Убийца раскаялся в смертельном ДТП на Рижском проспекте, но отрицает угон 26.07.2021, 12:210 Женщина пострадала в ДТП в Псковском районе. ФОТО 26.07.2021, 12:150 Проезд возле дома №20 на Рижском проспекте в Пскове планируют отремонтировать
26.07.2021, 11:560 В Печорском районе поэтапно асфальтируют объекты «дорожного» нацпроекта 26.07.2021, 11:020 Пьяный великолучанин за рулем «Опеля» попался полиции 26.07.2021, 09:400 Около 2 тысяч нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю 26.07.2021, 08:0013 Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы
25.07.2021, 16:200 Участок улицы Воровского закроют для движения автотранспорта 26 июля 25.07.2021, 13:471 В Невельском районе водитель «Шкоды» врезался в фуру при попытке объехать дикое животное 24.07.2021, 11:361 25 ДТП с наездами на диких животных зарегистрированы в Псковской области за месяц 23.07.2021, 21:300 Участок улицы Воровского перекроют в Пскове 26 июля
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.