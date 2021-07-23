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55 нетрезвых водителей попались псковским полицейским за неделю

55 нетрезвых водителей попались полицейским за рулем в Псковской области с 26 июля по 1 августа. Из них девять человек повторно управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

За неделю сотрудники ГИБДД пресекли в регионе 2 038 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения

За данный период на территории региона зарегистрировали 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибли, 27 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, превышение установленного скоростного режима является причиной дорожно-транспортных происшествий и тяжелых последствий. Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!» - добавили в ведомстве.