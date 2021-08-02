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Пушкиногорец повторно сел за руль пьяным и попался сотрудникам ГИБДД

Житель Пушкиногорского района повторно сел за руль в нетрезвом виде и попался сотрудникам ГИБДД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Так, вечером 1 августа на 7-м километре автодороги Пушкинские Горы - Локня дорожные полицейские остановили «Шкоду Октавию» для проверки документов у водителя. За рулем находился житель района 1973 года рождения. Выяснилось, что у мужчины имеются признаки алкогольного опьянения, а ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.