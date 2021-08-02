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Острович отработает 300 часов за пьяное вождение

Острович получил наказание в виде обязательных работ за повторное пьяное вождение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд установил, что водитель, который ранее уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, снова сел за руль пьяным. Мужчина завел автомобиль и начал движение, однако в пути следования его остановил сотрудник ГИБДД. Дорожный полицейский отстранил островича от управления автомобилем. При этом водитель отказался выполнять законные требования о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 264 УК РФ и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов. Кроме того, острович лишился прав управления автомобилем на 2 года.