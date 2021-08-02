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Административная ответственность грозит водителю, сбившему мальчика во дворе на Труда

В отношении водителя, сбившего 6-летнего мальчика во дворе дома №50 на улице Труда в Пскове 1 августа, возбудили дело об административном правонарушении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Протокол составлен по части 1 статьи 12.24 КоАП (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего). Такое нарушение влечет наложение штрафа в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.

Ранее сообщалось, что ребенок, игравший на детской площадке, выбежал на проезжую часть из-за автомобиля и попал под колеса автомашины «Форд Фокус», за рулем которой находился водитель 1988 года рождения. После наезда мальчик был доставлен в детскую областную больницу.