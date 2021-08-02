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За подделку документов водителю запретили покидать Невельский район

Невельский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который предъявил полиции поддельное водительское удостоверение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

13 июня подсудимый ехал по одной из улиц Невеля на своем мопеде без государственных регистрационных номеров. По пути следования его остановили сотрудники ГИБДД, которым мужчина предъявил поддельное водительское удостоверение на свое имя.

Приговором суда мужчину признали виновным, ему назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца.

В соответствии с частью 1 статьи 53 УК РФ на осужденного возложили следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования «Невельский район», не менять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, не посещать места проведения массовых общественно-политических и культурно-зрелищных мероприятий и не участвовать в них.

Кроме того, на него возложили обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, 1 раз в месяц для регистрации. Приговор суда в законную силу пока не вступил.