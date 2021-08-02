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Дновский суд вынес приговор мужчине за двойной угон

Дновский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, которого обвиняли в совершении двух угонов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

28 апреля в 18.30 в одной из деревень Дновского района подсудимый проник в салон автомобиля марки ГАЗ и при помощи ключа, находящегося в замке зажигания, завел двигатель. От дома №30 он доехал до водонапорной башни, расположенной вблизи скотных дворов, а затем около 20.00 того же дня вернул автомобиль на прежнее место.

На следующий день, 29 апреля, около 12.00 мужчина снова проник в салон указанного автомобиля, доехал до водонапорной башни, и далее, отъехав в направлении дороги, ведущей в соседнюю деревню, остановил транспортное средство. Впоследствии сотрудники полиции обнаружили автомобиль.

Подсудимый полностью признал свою вину, дело рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства. Мужчину признали виновным, по совокупности указанных преступлений ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу пока не вступил.