АвтоМир / За рулём

Нетрезвого водителя-рецидивиста остановили в Плюсском районе

Полиция установила нетрезвого водителя в Плюсском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 5 августа сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль, который следовал по улице Молодежной в поселке Заплюсье. Выяснилось, что за рулем «Рено Логана» был мужчина 1966 года рождения. У водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Также выяснилось, что ранее жителя региона уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекают к уголовной ответственности.