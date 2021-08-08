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Минцифры предлагает ввести биометрическую идентификацию водителей такси

Минцифры России разработало проект постановления правительства, который предусматривает сбор и обработку биометрических данных для идентификации водителей такси и каршеринга, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Случаями осуществления сбора и обработки используемых для идентификации либо идентификации и аутентификации биометрических персональных данных в информационных системах организаций ... являются: а) идентификация водителей легкового такси; б) идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности (каршеринг)», - говорится в проекте постановления, передает РИА Новости.

По замыслу Минцифры, биометрию также будут использовать, чтобы попасть «на территорию организаций финансового рынка» и для «собраний участников гражданско-правового сообщества».

Нововведение в случае его утверждения должно вступить в силу с 1 января следующего года.

Ранее замглавы Минцифры Максим Паршин сообщил, что в России тестируется использование биометрической идентификации для получения госуслуг. Кроме того, в ведомстве предложили применять этот способ идентификации при проведении итоговых экзаменов в вузах.