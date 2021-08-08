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50 нетрезвых водителей выявили в Псковской области за неделю

50 нетрезвых водителей выявили в Псковской области с 2 по 8 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении ГИБДД УМВД России, за повторное управление в состоянии опьянения задержали 6 водителей.

За неделю сотрудники ГИБДД пресекли 1 954 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения.

За данный период на территории области зарегистрировали 22 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб, 30 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения является причиной дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!» - добавили в ведомстве.