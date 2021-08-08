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Росгвардия задержала нетрезвого водителя в Новосокольниках

В Новосокольниках сотрудники вневедомственной охраны областного управления Росгвардии задержали 29-летнего гражданина, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы обратили внимание на автомашину, водитель которой совершал опасные маневры на проезжей части и нарушал правила дорожного движения.

Сотрудники вневедомственной охраны остановили автомашину и задержали гражданина, который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.

Задержанный был передан сотрудникам ГИБДД. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.