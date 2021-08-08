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Пьяного водителя скутера без госномеров задержали в Себежском районе

Сразу несколько водителей за выходные дни попались сотрудникам ГИБДД в нетрезвом состоянии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 7 августа на автодороге Мартьяново - Урицкое в Великолукском районе инспекторы остановили для проверки документов иномарку. «Шкодой» управлял мужчина 1978 года рождения, житель Новосокольнического района. Сотрудники ГИБДД установили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что автолюбитель садится за руль в таком виде уже не первый раз и ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Еще одного нетрезвого водителя выявили сотрудники себежского отдела МВД России. Вечером 8 августа при проверке документов у владельца скутера, остановленного в деревне Мальково Себежского района, выяснилось, что мужчина 1974 года рождения ранее уже управлял транспортом в состоянии опьянения. Транспортное средство привлекло внимание дорожных полицейских - на скутере отсутствовали обязательные номера государственной регистрации.

Этим же вечером аналогичное правонарушение совершил 29-летний житель Новосокольников. Инспекторы ДПС остановили водителя автомобиля ВАЗ-2107 у жилого дома на улице Калинина.

Ночью 9 августа факт управления транспортом в пьяном виде зафиксировали и в столице региона. В Пскове на улице Новоселов для проверки остановили автомобиль «Киа», за рулем находился нетрезвый пскович 1974 года рождения. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.