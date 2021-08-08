АвтоМир / За рулём

Вышла первая часть фильма «Псковская ГАИ / Лица и судьбы»

Вышла первая часть документального фильма «Псковская ГАИ / Лица и судьбы / 1 часть». Как сообщил Псковской Ленте Новостей один из авторов фильма Сергей Иванов, проект реализован в сотрудничестве с телеканалом «Первый псковский».

На видео бывшие и действующие сотрудники псковской Госавтоинспекции в интервью делятся воспоминаниями о службе, в основном о периоде 1990-х годов, сильно отличавшегося от современных реалий.

Видео приурочено к 85-летию создания Госавтоинспекции. «Такая важная дата осталась малоосвещенной в СМИ, в моем понимании и для моих бывших коллег, прошла мимолетом». – отметил Сергей Иванов.

Из видео зрители узнают, из чего стреляли злоумышленники в сотрудников ГИБДД, какая погоня была самой запоминающейся для начинающего инспектора и как выходили из ситуации с нехваткой бензина для патрульных автомашин.

Серия интервью будет продолжена во второй части видео. Она выйдет в четверг, 12 августа.