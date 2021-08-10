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Житель Пскова смог восстановить раритетный мотоцикл 1941 года

Уникальный мотоцикл - BMW R-75 1941 года - восстановил пскович Вадим Алёшин, сообщает ГТРК «Псков».

Скриншот видео ГТРК «Псков»

Этот мотоцикл сейчас чаще находится в гараже, нежели на дорогах. Сначала мужчина использовал его как повседневный транспорт, сейчас - только на выставках или реконструкциях. Как рассказал владелец раритетного транспорта, раньше это была просто груда металла, которую он смог купить в начале 90-х специально для восстановления.

«До последней гайки все было разобрано, причем разобрано, видимо, очень далеко. Потому что газеты попадались эстонские, там какие-то болты были завернуты, года 49. Но они истлевшие, не сохранились», - поделился Вадим Алёшин.

Скриншот видео ГТРК «Псков»

На реставрацию ушло пять лет. Откуда и какая деталь узнавал пскович сам, находил необходимые книги, общался с людьми. Говорит, что повезло, сохранились самые мелкие элементы с фирменными надписями. «Трансмиссия в очень хорошем состоянии была, коробка передач, редукторы все эти. Двигатель убитый полностью был», - уточнил он и добавил, что даже после восстановления пришлось ждать год, чтобы полноправно сесть за руль и выехать на дорогу.

Сначала он прошел как самодельный мотоцикл, позже транспорт удалось зарегистрировать. За 80 лет это единственная регистрация этого железного коня. Кстати возраст у него тоже примерный, установили по серии производства R-75-14. «Вот смотрите, 75-13, а следующий уже идет 75-23. Вот в этом промежутке август 41 года», - заметил хозяин мотоцикла.

Такие мотоциклы выпускали всего 3 года. Свой владелец уникальным не считает, говорит он просто единственный на ходу: «Я не скажу, что это сверхредкий мотоцикл. Их выпущено было 15 тысяч штук с 41 по 44 год. В основном, конечно, все они в Европе, но они в любом музее есть и у нас тоже».

Скриншот видео ГТРК «Псков»

Сейчас Вадим Алёшин и его друг - постоянные участники мотофестивалей и реконструкций. При этом на все мероприятия Вадим на стареньком R-75 добирается своим ходом. «Ручное переключение значит, в двух режимах коробка передач может работать. В повышенном, это вот дорога по-немецки, и бездорожье», - рассказал он.

На дороге сразу же привлекает внимание автомобилистов, тем более едет не быстро, под ногами всего 26 лошадиных сил.