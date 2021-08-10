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АвтоМир / За рулём

«Карты спасения» планируют внедрить для всех автомобилей в России

10.08.2021 09:25|ПсковКомментариев: 0

Национальный стандарт по «картам спасения» для всех автомобилей впервые разрабатывают в России. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, специалисты которого подготовили первую редакцию данного ГОСТа.

«Он определяет общие требования к кодификации, маркировке и идентификации "карты спасения" всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации. "Карта спасения" (своего рода инструкция) будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии», - цитирует ТАСС сообщение ВНИИ ГОЧС.

Наличие «карты спасения» в каждом автомобиле позволит спасателям и пожарным избежать возможных рисков при работе с аварийными транспортными средствами, работающими, в том числе, на альтернативных источниках энергии. «Она позволит спасательным службам получить максимальную информацию об аварийном транспортном средстве для оказания оперативной, эффективной и безопасной помощи пострадавшим», - отметили в организации.

Необходимость разработки «карты спасения» транспортного средства и соответствующего ГОСТа вызвана интенсивным развитием автомобилестроения. Так, активный выпуск гибридных автомобилей и электромобилей, оснащение машин альтернативными источниками питания существенно осложняет работу спасателей при проведении аварийно-спасательных работ, так как им не всегда известны конструктивные особенности каждой марки транспортного средства.

Теги: #автомобили #карты спасения
Источник: Псковская Лента Новостей
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