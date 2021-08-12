Житель Псковской области имеет более 1000 неуплаченных штрафов по линии ГИБДД

Один житель Псковской области имеет от 1000 до 2000 неуплаченных штрафов по линии ГИБДД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Также в настоящее время на территории региона 46 человек имеют от 50 до 100 неуплаченных штрафов, а 17 человек - от 10 до 500.
За неуплату штрафа в срок, предусмотренный частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ, в отношении 838 нарушителей возбудили дела об административных правонарушениях, предусмотренные частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует своевременно оплачивать наложенные административные штрафы. «Лучший способ не иметь проблем в сфере безопасности дорожного движения – неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения Российской Федерации!» - добавили в ведомстве.