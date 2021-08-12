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Житель Псковской области имеет более 1000 неуплаченных штрафов по линии ГИБДД

14.08.2021 20:53|ПсковКомментариев: 0

Один житель Псковской области имеет от 1000 до 2000 неуплаченных штрафов по линии ГИБДД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Также в настоящее время на территории региона 46 человек имеют от 50 до 100 неуплаченных штрафов, а 17 человек - от 10 до 500.

За неуплату штрафа в срок, предусмотренный частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ, в отношении 838 нарушителей возбудили дела об административных правонарушениях, предусмотренные частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует своевременно оплачивать наложенные административные штрафы. «Лучший способ не иметь проблем в сфере безопасности дорожного движения – неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения Российской Федерации!» - добавили в ведомстве.

Теги: #ГИБДД #умвд россии по псковской области #штраф
Источник: Псковская Лента Новостей
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