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Пьяного водителя «Шевроле» остановили полицейские в Пскове

Пьяного водителя «Шевроле» остановили полицейские в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью на улице Ветряной для проверки документов сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Шевроле Лачетти». За рулем иномарки был молодой человек 1991 года рождения. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения. При уточнении информации по специальной базе выяснилось, что ранее псковича уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Нетрезвого водителя сотрудники Госавтоинспекции остановили также и в Себеже. На улице Ленинской внимание дорожных полицейских привлек ВАЗ-2106, им управлял местный житель 1987 года рождения. Водитель также сел за руль «под градусом» повторно.

По данным фактам проводятся проверки. Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяных водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекают к уголовной ответственности.