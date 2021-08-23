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АвтоМир / За рулём

Изменить требования к тонировке автомобилей призывают либерал-демократы

02.09.2021 14:13|ПсковКомментариев: 0

Председатель комитета Государственной Думы от ЛДПР Ярослав Нилов предлагает пересмотреть ГОСТ на тонировку автомобилей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения ЛДПР, на данный момент действует ГОСТ 32565-2013 с единым пороговым значением светопропускной способности в 70%, однако некоторые инспекторы ГИБДД продолжают руководствоваться устаревшими правилами, в соответствии с которыми светопропускание ветровых стекол должно быть, как минимум, 75%. Это приводит к неоправданным штрафам, которые водителям приходится оспаривать.

Есть и другая проблема. На новых автомобилях с завода уже стоит тонировка, и ее уровень может составлять 70-72%. Именно поэтому следует рассмотреть возможность корректировки действующего ГОСТа, чтобы официальный предел показателя светопропускающей способности тонировочной плёнки на передних боковых стеклах опустить до 50%, убеждены либерал-демократы.

«К примеру, два года назад в Псковской области к ответственности за тонировку автомобилей были привлечены более тысячи водителей, и я считаю, что далеко не все штрафы были выписаны правомерно. Нужно обязательно внести изменения в существующий ГОСТ, чтобы такие недоработки в законе не становились проблемой для псковских автовладельцев», - считает координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение ЛДПР»

Теги: #Госдума #ЛДПР #автомобиль #тонировка
Источник: Псковская Лента Новостей
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