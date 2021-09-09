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Псковичей просят на один день отказаться от поездки на автомобиле

Присоединиться к акции «На работу на велосипеде» приглашают жителей Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском Молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Объединяющая велолюбителей акция пройдет 22 сентября в Пскове. Зарегистрироваться и принять участие в ней можно на сайте мероприятия.

Акция является всероссийской и проходит в Пскове два раза в год – весной и осенью. Организаторы предлагают всем хотя бы на один день отказаться от автомобилей и совершить свой путь до места работы или учебы на велосипеде или самокате.

Для того, чтобы поощрить велолюбителей, на территории города будут работать «энергетические точки», где участники смогут получить бонусы и призы от партнеров акции: наклейку, номерок на велосипед, значок и энергетический батончик. Узнать обо всех таких точках можно на портале мероприятия.

Среди участников акции пройдет конкурс фотографий, его победители получат подарок – экосумку и фирменную маску акции. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, в день акции необходимо сделать фотографию на самокате или велосипеде и опубликовать ее в соцсети «ВКонтакте» и/или Instagram с хештегами #НаРаботуНаВелосипедеПсков и #экомышление. Организаторы отметили, что важно, чтобы профиль участника был открыт.