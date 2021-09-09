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Псковичам рассказали, куда жаловаться на парковку автомобилей на газонах

Начальник контрольного управления администрации города Пскова Наталья Симонова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 15 сентября рассказала, куда жаловаться на парковку автомобилей на газонах.

«Исключительно к нам, в контрольное управление. Можно пожаловаться и в ГИБДД. Но все равно ГИБДД переправит материалы дела на рассмотрение нам. Лучше напрямую: kontrolpskov@pskovadmin.ru. Зафиксировать нарушение на фото с датой, временем, с привязкой к адресу. Фотофиксация будет являться доказательством данного административного правонарушения. Будем наказывать рублем. Думаю, это поможет», - сказала она.

Наталья Симонова напомнила, что статья 2.9 закона Псковской области №268 «Об административных правонарушениях» предусматривает ответственность за парковку на зеленых зонах.

«Ответственность будет неминуемой, потому что сотрудники контрольного управления практически ежедневно ведут мониторинг дворовых территорий. И у нас очень много граждан, которые беспокоятся за свои дворы: в среднем получается по 10-15 обращений за день, которые отрабатываем. Устанавливаем собственника транспортного средства, который нарушил закон, с помощью ГИБДД. Очень хорошо сотрудничаем с ГИБДД, своевременно предоставляют информацию, за это им большое спасибо, потому что можем оперативно решать эти вопросы. После того, как установили собственника, приглашаем его в контрольное управление для дачи пояснения, составления протокола об административном правонарушении», - продолжила она.

По ее словам, если первое нарушение иногда может закончиться предупреждением, то последующие нарушения повлекут за собой штрафы. «По данной статье увеличились штрафы: теперь от 2 до 3 тысяч рублей грозит за первое нарушение и от 3,5 до 5 тысяч рублей за повторное нарушение, если оно допущено в течение года. Думаю, не каждый захочет из своего бюджета отдать 5 тысяч рублей за повторное нарушение. И не так часто эти повторные нарушения случаются», - заметила начальник контрольного управления городской администрации.