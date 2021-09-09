Псковичам рассказали, куда жаловаться на парковку автомобилей на газонах

Начальник контрольного управления администрации города Пскова Наталья Симонова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 15 сентября рассказала, куда жаловаться на парковку автомобилей на газонах.
«Исключительно к нам, в контрольное управление. Можно пожаловаться и в ГИБДД. Но все равно ГИБДД переправит материалы дела на рассмотрение нам. Лучше напрямую: kontrolpskov@pskovadmin.ru. Зафиксировать нарушение на фото с датой, временем, с привязкой к адресу. Фотофиксация будет являться доказательством данного административного правонарушения. Будем наказывать рублем. Думаю, это поможет», - сказала она.
Наталья Симонова напомнила, что статья 2.9 закона Псковской области №268 «Об административных правонарушениях» предусматривает ответственность за парковку на зеленых зонах.
По ее словам, если первое нарушение иногда может закончиться предупреждением, то последующие нарушения повлекут за собой штрафы. «По данной статье увеличились штрафы: теперь от 2 до 3 тысяч рублей грозит за первое нарушение и от 3,5 до 5 тысяч рублей за повторное нарушение, если оно допущено в течение года. Думаю, не каждый захочет из своего бюджета отдать 5 тысяч рублей за повторное нарушение. И не так часто эти повторные нарушения случаются», - заметила начальник контрольного управления городской администрации.