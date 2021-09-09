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Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Острове

Нетрезвых водителей повторно задержали полицейские в Пскове и Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские установили, что ночью 13 сентября в Пскове за руль автомобиля «Мазда» в пьяном виде сел 43-летний мужчина. Он ехал по улице Гражданской.

Кроме того, в тот же день около 16.00 дорожные полицейские задержали 32-летнего островича. Он управлял мотоциклом «BSE-Z6», находясь в нетрезвом состоянии.

По данным фактам полиция проводит проверки. В соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в УМВД.