АвтоМир / За рулём

Лишенную водительских прав великолучанку осудили за неоднократное «пьяное» вождение

Жительницу Великих Лук, лишенную водительских прав, осудили за вождение в нетрезвом виде и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что 33-летняя женщина была дважды подвергнута административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования. Она была оштрафована и лишилась водительских прав.

В июне текущего года женщина в очередной раз села за руль в пьяном виде. Ее остановили сотрудники полиции, но от медицинского освидетельствования на состояние опьянения великолучанка отказалась. Спустя две недели подсудимая опять села за руль автомобиля в нетрезвом виде. И в этот раз после отстранения от управления транспортным средством она отказалась пройти медицинское освидетельствование.

Великолучанка полностью признала свою вину, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, раскаялась в содеянном, имеет малолетнего ребенка, что суд признал смягчающими наказание обстоятельствами. Вместе с тем, отягчающим наказание обстоятельством суд признал рецидив преступлений.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, на 2,5 года.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.