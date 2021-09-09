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В России страховщики пересчитают ОСАГО по новым тарифам

В России вступает в действие новая методика расчета возмещения по ОСАГО, благодаря которой страховщики планируют защититься от исков автомобилистов о недостаточных компенсациях. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Справочники, по которым рассчитывают стоимость запчастей для ремонта, жестко привяжут к регионам и будут чаще обновлять. Уточнение справочников не устранит проблему с занижением выплат и некачественным ремонтом, считают эксперты.

Еще одно нововведение — предусматривается общественное обсуждение ценовых справочников на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

Кроме того, введут региональные коэффициенты — для их расчета для той или иной марки необходимо, чтобы в регионе в прошлом году было застраховано не менее 500 таких машин. «Учет представленности марок в регионах будет производиться исходя из числа полисов ОСАГО для данных машин в соответствующем регионе», — уточнили в РСА.

Средние цены на запчасти и нормочас ремонтных работ будут формироваться самостоятельно в каждом субъекте Российской Федерации. При этом будет учитываться, в том числе, стоимость деталей в интернет-магазинах.

Ранее критерии включения автобрендов в эти списки были более расплывчатыми — в прежнем документе применялась формулировка исходя из потребностей, предполагаемых сроков и экономической целесообразности.

Как и прежде, в справочниках, на которые опираются страховщики при расчете возмещения, будут указывать усредненные цены, высчитываемые по сложной формуле из выборки доступных предложений — с учетом минимальной цены на оригинальные запчасти, а также медианных (половина цен ниже этого значения, половина выше) цен на «неоригинал».

С введением новой методики страховщики рассчитывают снизить количество судебных разбирательств с автовладельцами, которые регулярно судятся со страховыми компаниями из-за заниженных выплат, а более частое обновление справочников объясняется ростом цен на запчасти в России.

По данным РСА, рост средней корзины запчастей в 2020 году составил 23%. Исследования рынков показывают, что цены на автомобильные детали продолжают значительный рост и сейчас. Причем более всего подорожали импортные. «В июне 2021 года средняя стоимость автомобильных запчастей показала рост на 7-17% по отношению к июню 2020 года, при этом средние цены на импортную продукцию выросли в среднем на 27%», — рассказал директор маркетингового агентства ROIF Expert Роман Батухтин.

Максимальное подорожание импортных деталей составило 14% в 2020 году по отношению к 2019-му, добавил эксперт.

Согласно исследованию автоклассифайда Drom.ru, проанализировавшего более 1 млн сделок по продаже запчастей, в январе-июле их стоимость увеличилась на 10-20%. При этом наиболее сильно подорожали детали экстерьера автомобилей.

Уточнение справочников и введение региональных коэффициентов не решит проблему занижения выплат по ОСАГО и некачественного ремонта в сервисах, чинящих машины по направлению от страховщиков, полагают автомобильные юристы. «Если измененные справочники немного и скорректируют стоимость ремонта, то не устранят те проблемы, которые есть, отметили они.

Как показывает практика, обновление этих реестров несильно влияет на размер возмещения, потому что практически все страховые компании занижают выплаты, а какие-то повреждения не замечают, — сказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. — Но главное в том, что есть большие проблемы со сдачей машины в ремонт и качеством этой услуги».

Сервисы, недовольные размером возмещения, отправляют владельца в страховую компанию, оттуда снова в сервис – и в результате автовладельца понуждают к подписанию дополнительного соглашения, в котором он обязуется доплатить недостающую сумму за ремонт, описывает типичную ситуацию юрист.

«Такие соглашения автовладелец подписывать не обязан. Необходимо помнить, что у страховой компании есть всего 20 дней на принятие решения о ремонте или денежной выплате, если ремонт невозможен, либо об отказе, — напомнил Радько. — В законе об ОСАГО четко сказано, что все разногласия по поводу стоимости компенсации решаются между страховой, сервисом и пострадавшим».