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МЧС рекомендует псковичам не открывать капот при пожаре в автомобиле

Как действовать в случае возгорания автомобиля, напомнили псковичам в МЧС. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар в автомобиле может произойти неожиданно, причем независимо от того, движется машина или стоит на месте. Если правильно не отреагировать на первые признаки возгорания – автомобиль может сгореть полностью.

Чаще всего пожар происходит из-за несвоевременного техосмотра автомобиля, несерьезного отношения к его техническому состоянию, нарушения правил эксплуатации, неосторожного ремонта.

«Распознать пожар в машине можно практически сразу. Запах бензина или горелой резины в салоне, появление дыма из-под капота – все это факторы, предшествующие возгоранию. Если вы их обнаружили или ваш автомобиль уже загорелся, необходимо без промедления прибегнуть к следующим действиям:

- не паниковать;

- остановить машину и заглушить двигатель;

- выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров), так как может взорваться топливный бак;

- если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления — попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель, накрывая очаг изолирующим материалом, чтобы ограничить доступ кислорода. Для этого можно использовать плотную одежду;

- если пожар начался в моторном отсеке и непонятно, какой он силы, лучше не открывать капот и позвонить в единую службу спасения по номеру «112». При попытке потушить огонь нельзя поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху. Приподнимите крышку и направьте струю огнетушителя в предполагаемую область возгорания. Лучше это делать вдвоём: один человек поднимает крышку, второй с приготовленным заранее огнетушителем тушит;

- если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.

- не пытайтесь потушить более крупное возгорание самостоятельно», - дали рекомендации в ведомстве.