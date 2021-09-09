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За повторное «пьяное» вождение житель Дна получил обязательные работы

К обязательным работам приговорен житель города Дно за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что мужчина ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение, однако вновь сел за руль нетрезвым 18 июля. Он начал движение от дома №1 по улице Пригородной, после чего был остановлен сотрудниками полиции. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1.230 мг/л.

Суд признал жителя Дно виновным и назначил ему наказание в виде 220 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Приговор не вступил в законную силу.