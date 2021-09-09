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Новый дорожный знак может появиться на российских дорогах

Новый дорожный знак «въезд беспилотникам запрещен» может появиться на российских дорогах в 2025 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Вероника Коршикова.

На знаке будет изображена перечеркнутая литера «А», добавила эксперт.

«Автоматизированные автомобили, которые выйдут на дороги Москвы и ряда других регионов, должны будут иметь на автомобиле опознавательный знак "А" - "Автономное вождение". Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак "Въезд беспилотникам запрещен", который ограничит движение беспилотных автомобилей в определенных местах», - отметила Вероника Коршикова.

Она уточнила, что обсуждение проекта ведется с Минтрансом, ГИБДД и Росстандартом. Прототип знака представят 19 октября в рамках международного Форума инновационных транспортных технологий, организованного «Автонет».

Ранее сообщалось, что в России планируют создать запретные зоны для беспилотных автомобилей. В частности, поездки предполагается запретить в районе Кремля, а также вокруг ГУМа и ЦУМа. Этот вопрос в конце сентября рассмотрят участники рабочей группы по согласованию позиций регуляторов, традиционных участников рынка, разработчиков и поставщиков новых технологических и бизнес-решений в сфере «Автонет».