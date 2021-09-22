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В России предложили дополнительные послабления по техосмотру

В МВД предложили не обращать внимания на трещины в лобовом стекле при техосмотре, пишет «Коммерсантъ».

В ходе реализации обнародованного правительством и «Единой Россией» плана сделать техосмотр для владельцев мотоциклов и легковых автомобилей добровольным Минтранс хочет упростить процедуру и для тех видов транспорта, владельцы которых по-прежнему обязаны будут записаться на диагностику.

Так, предлагается не обращать внимания на потеки двигателя, коробки передач, мостов и кондиционера, не тестировать работоспособность стеклоомывателя, не измерять уровень шума выхлопной системы, не осматривать тормозные трубки на предмет возможных повреждений. В МВД считают, что нужно отказаться от проверки трещин на лобовом стекле и работоспособности замков дверей и обдува стекла, но пока Минтранс на это не согласился.

Кроме того, из 82 пунктов перечня обязательных проверок транспортных средств ведомство оставляет 59: не будут более диагностировать повреждения тормозных трубок, потеки двигателя, коробки передач, мостов и кондиционера, работоспособность стеклоомывателя, измерять уровень шума выхлопной системы, проверять наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

Все эти работы, считают в Минтрансе, избыточны: отказ от них упростит процедуру техосмотра без ущерба для безопасности движения и сократит расходы операторов ТО.