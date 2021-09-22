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АвтоМир / За рулём

Двух пьяных водителей задержали псковские сотрудники ГИБДД

22.09.2021 12:17|ПсковКомментариев: 0

За повторное вождение в нетрезвом виде жителям Пскова и Плюссы грозит уголовная ответственность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, ночью 20 сентября в Пскове экипаж ДПС остановил на улице Максима Горького для проверки автомобиль «Хендай». Выяснилось, что 35-летний водитель был пьян.

А в поселке Плюсса утром 21 сентября по улице Валерии Гнаровской на автомашине «Нива Шевроле» ехал 58-летний местный житель, который также находился в нетрезвом виде.

По данным нарушениям проводится проверка. За повторное вождение в нетрезвом состоянии мужчинам грозит уголовная ответственность.

Теги: #пьяный за рулем #ГИБДД #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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