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Двух пьяных водителей задержали псковские сотрудники ГИБДД

За повторное вождение в нетрезвом виде жителям Пскова и Плюссы грозит уголовная ответственность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, ночью 20 сентября в Пскове экипаж ДПС остановил на улице Максима Горького для проверки автомобиль «Хендай». Выяснилось, что 35-летний водитель был пьян.

А в поселке Плюсса утром 21 сентября по улице Валерии Гнаровской на автомашине «Нива Шевроле» ехал 58-летний местный житель, который также находился в нетрезвом виде.

По данным нарушениям проводится проверка. За повторное вождение в нетрезвом состоянии мужчинам грозит уголовная ответственность.