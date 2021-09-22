ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости. Практика, когда нарушение фиксируют две камеры, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга, действовала в РФ почти семь лет, передает «Коммерсант».
Такая практика вызывала массу претензий со стороны граждан, поскольку даже понятия «средняя скорость» ПДД не содержат.
В соцсетях появилась информация со ссылкой на различные документы, из которых следует, что ГИБДД в регионах более не штрафует граждан за превышение средней скорости. О том, что постановления больше не выносятся, стало известно из ответа Генпрокуратуры президенту Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктору Травину, который жаловался на незаконность этой практики. Надзорное ведомство в письме ссылалось на информацию из Госавтоинспекции.
Из официального комментария ГУОБДД МВД России следует: практику штрафов за нарушение средней скорости действительно прекратили.
«Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме»,— сообщили в ГУОБДД МВД России. Как давно полиция перестала преследовать за это нарушение и по какой причине, в МВД не поясняют.
Напомним, технология измерения средней скорости применяется на дорогах России с 2013 года: сперва фиксирует время проезда машины первая камера, затем (через несколько километров или сотен метров) — вторая. Иногда используется каскад из нескольких комплексов. Софт вычисляет среднюю скорость на участке, выносится штраф. По такому алгоритму до недавних поработало около 1 тысячи дорожных комплексов в стране. В зависимости от того, насколько превышен лимит, водитель может быть наказан на сумму от 500 рублей до 5 тысяч.