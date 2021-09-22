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ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости

ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости. Практика, когда нарушение фиксируют две камеры, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга, действовала в РФ почти семь лет, передает «Коммерсант».

Такая практика вызывала массу претензий со стороны граждан, поскольку даже понятия «средняя скорость» ПДД не содержат.

В соцсетях появилась информация со ссылкой на различные документы, из которых следует, что ГИБДД в регионах более не штрафует граждан за превышение средней скорости. О том, что постановления больше не выносятся, стало известно из ответа Генпрокуратуры президенту Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктору Травину, который жаловался на незаконность этой практики. Надзорное ведомство в письме ссылалось на информацию из Госавтоинспекции.

Из официального комментария ГУОБДД МВД России следует: практику штрафов за нарушение средней скорости действительно прекратили.

«Используемые в настоящее время Госавтоинспекцией формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме»,— сообщили в ГУОБДД МВД России. Как давно полиция перестала преследовать за это нарушение и по какой причине, в МВД не поясняют.

Напомним, технология измерения средней скорости применяется на дорогах России с 2013 года: сперва фиксирует время проезда машины первая камера, затем (через несколько километров или сотен метров) — вторая. Иногда используется каскад из нескольких комплексов. Софт вычисляет среднюю скорость на участке, выносится штраф. По такому алгоритму до недавних поработало около 1 тысячи дорожных комплексов в стране. В зависимости от того, насколько превышен лимит, водитель может быть наказан на сумму от 500 рублей до 5 тысяч.