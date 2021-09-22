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Страховщики анонсировали программу доступного ОСАГО для такси и автобусов

Российский союз автостраховщиков (РСА) анонсировал механизм обеспечения доступности ОСАГО для категорий транспортных средств с высоким риском ДТП, таких как такси и автобусы. Выплаты по высокоубыточным сегментам будут распределяться на все страховые компании с лицензией на «автогражданку» при помощи перестраховочного пула, сообщает агентство «Прайм».

«Поскольку страхование является социально ответственным бизнесом, РСА создает механизм, который позволит сделать ОСАГО доступнее для высокоубыточных категорий транспортных средств. Риски по таким сегментам будут распределяться на все компании пропорционально их доле рынка в рамках перестраховочного пула», - отмечается в сообщении Союза.

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев считает, что это позволит гарантировать потерпевшим в ДТП от автовладельцев, относящихся к категориям высокого риска, получение денежных компенсаций за причинение вреда их имуществу, а также жизни и здоровью.

В то же время в Союзе полагают, что такое решение может быть лишь временным, ведь транспорт, который генерирует повышенное количество ДТП, не только является убыточным по ОСАГО для страховщиков, но и более опасным для других участников дорожного движения.

Как отмечают в РСА, существует ряд категорий транспорта, частота ДТП для которых превосходит среднюю для России в несколько раз. По данным Союза, частота дорожных аварий с такси составляет 32,19%, тогда как средняя по стране — 5%. Аналогичная проблема наблюдается с автобусами — частота ДТП с ними составляет 11,91%. Кроме того, существенно более высокую убыточность и частоту ДТП по сравнению с общероссийской демонстрирует и ряд регионов.